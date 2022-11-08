Dünyanın en yüksek 10 binası olan Burj Khalifa, Şangay Kulesi, Kraliyet Saat Kulesi, Ping An Uluslararası Finans Merkezi, Goldin Finance 117, Lotte World Tower, Guangzhou CTF Finans Merkezi, One World Trade Center (Özgürlük Kulesi), Tianjin CTF Finance Center ve China Zun gökdeleni görüntülendi. Fotoğrafta, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Dünya'nın en uzun binası Burj Khalifa görülüyor.