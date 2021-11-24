Dünyanın en yaşlı insanı Susano Filipinler'de öldü

Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan 124 yaşındaki Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi. Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

1897 doğumlu olduğu düşünülen Susano doğduğunda; henüz 1. Dünya Savaşı başlamamış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış ve ülkesi Filipinler bağımsızlığını ilan etmemişti.