Dünyanın en tehlikeli ülkesi! Diri diri insan yakılıyor!

Ada ülkesi Haiti'de sular durulmuyor. Ekonomik kriz ve güvenlik sorunlarıyla boğuşan Haiti, şimdi de çeteler arası savaşlarla dünya gündemine geldi.

Geçen yıl, Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesinin ardından ülkede giderek artan şiddet olayları Haiti'yi dünyanın en güvensiz ülkesi haline getirdi.

Çete savaşlarında son olarak, ülkenin kuzeyindeki l'Artibonite bölümüne bağlı Petite Riviere semtinde, şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 21 kişi yaşamını yitirdi. İnsan hakları örgütüne göre, ölenlerin arasında masumların da olduğu bildirildi.

Diri diri yakılarak öldürüldüler

İnsan hakları savunucuları, kurbanların bazılarının palayla ve diri diri yakılarak vahşice öldürüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

4 günde 234 kişi ölmüştü

Haiti'de çeteler arasında devam eden çatışmalarda, 8-12 Temmuz tarihlerinde 234 kişinin öldüğünü ifade eden BM, olayların başkent Port-au-Prince'ye bağlı Cite Soleil semtinde yoğunlaştığını bildirmişti.

NGO Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağının (Rnddh) son raporunda, 89 ölü, 74 yaralı ve 16 da kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Dünyanın en tehlikeli ülkesi

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.