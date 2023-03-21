Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu!
Birleşmiş Milletler'in 2023 Dünya Mutluluk Raporu paylaşıldı. Listenin birincisi altıncı kez lider olurken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı!
Birleşmiş Milletler'in (BM) 2012'den beri yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun 2023 versiyonu paylaşıldı. Raporda 137 ülke incelendi.
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BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın hazırladığı raporda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, hayır kurumlarına yardımda bulunma ve ülkedeki yolsuzluk düzeyleri göz önüne alınıyor. Çalışma için söz konusu ülkelerde yaşayan kişilerle görüşülüyor.
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Bununla birlikte yetkililer, Singapur, Slovakya ve Çin gibi bazı ülkelerde geçen yıl görüşme yapılmadığına dikkat çekti.
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Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu ülkelerde veriler 2020'yle 2021'de gerçekleştirilen görüşmelere dayanıyor.
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