Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var

Şehirlerde yaşayanların katıldığı araştırmada çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, yerel yönetim ve genel yaşam gibi kriterlere göre değerlendirmeler yapılırken listede Türkiye'den de 3 il, en mutlu şehirler arasına girdi. İşte o şehirler...