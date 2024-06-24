Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından yayınlanan Mutlu Şehirler Endeksi verilerine göre dünyada mutluluk düzeyi en yüksek olan şehirler belli oldu. İşte dünyanın en mutlu şehirleri…
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından her yıl hazırlanan "Mutlu Şehirler Endeksi"nin 2024 yılına ilişkin verileri yayınlandı.
1 15
Şehirlerde yaşayanların katıldığı araştırmada çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, yerel yönetim ve genel yaşam gibi kriterlere göre değerlendirmeler yapılırken listede Türkiye'den de 3 il, en mutlu şehirler arasına girdi. İşte o şehirler...
2 15
10- MUNICH (ALMANYA)
3 15
9- CENEVRE (İSVİÇRE)
4 15