Dünyanın en kısa boylu insanı iki karış!

Dünyanın yaşayan en kısa insanı 65 santimetre boyundaki 20 yaşındaki İranlı Afshin Ghaderzadeh oldu. Ghaderzadeh'nin önceki rekoru elinde tutan Kolombiyalı Edward Hernandez'den 7 santim daha kısa olduğu belirlendi.

Euronews'te yer alan habere göre Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın yaşayan en kısa erkeğinin 7 santim farkla değiştiğini açıkladı. Yeni rekorun sahibi ise İran'ın kuzeyinde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh oldu.

Guinness tarafından teyit edilen dördüncü en kısa kişi olan Ghaderzadeh, İran'dan Dubai'ye uçarak yetkililerle buluştu.

Dünyanın en uzun binası Burc Halife'de 24 saat içerisinde üç kez boyu ölçülen Ghaderzadeh'nin boyunun 65.24 santimetre ve kilosunun da 6.5 olduğu tespit edildi.

Bu rekorun bir önceki sahibi olan, dünyanın yürüyebilen en kısa insanı rekoru ile tanınan Edward Hernandez'in boyu 72 santimetre olarak ölçülmüştü. İranlı yeni rekortmen 36 yaşındaki rakibinden 7 santimetre daha kısa olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.