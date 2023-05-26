Dünyanın en kanlı 10 savaşı...
İnsanlık tarihi, birçok savaşa tanıklık etmiştir. Fakat öyle savaşlar ve yıkımlar olmuştur ki çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Dünyanın en kanlı 10 savaşını sizler için derledik...
İKİNCİ KONGO SAVAŞI (1998-2003)
1998'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan savaştır. 2003 yılında sona eren savaşta ve savaşın sonrasında, hastalık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5,5 milyon kişi hayatını kaybetti.
RUSYA İÇ SAVAŞI (1917-1923)
1917 Ekim Devrimi'nden sonra başlayan savaş 1923 yılında sona erdi. Bolşeviklerle muhalifler arasında yaşanan savaştır. Savaşta yaklaşık 6 milyon kişi hayatını kaybetti.
DUNGAN AYAKLANMASI (1862-1877)
Dungan Ayaklanması veya Hui Azınlık Savaşı, 19. yüzyılda Çin'in batısında meydana gelmiş dini ve etni bir ayaklanmadır. Bu isyanda 8 milyon kişi hayatını kaybetti.
AN-LU ŞAN İSYANI (755-769)
Bu isyan Çin'de Tang Hanedanı döneminde, büyük toplumsal kargaşa ve huzursuzluk ortamında meydana gelmiştir. Yaşanan isyanda yaklaşık 13 milyon kişi hayatını kaybetti.