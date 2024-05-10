Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekler listesi açıklandı: Türkiye'den 6 yemek seçildi

Geleneksel tarifleri belirleyen ve dünya çapında en iyi yemekleri toplayan Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Zengin mutfağıyla dünyada beğenilen Türk mutfağından birçok yemek listeye girdi. Dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerinin ilk sırasında ise Çökertme Kebabı yer aldı.

İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...