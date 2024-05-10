Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekler listesi açıklandı: Türkiye'den 6 yemek seçildi
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listede birçok Türk lezzeti yer alırken, Muğla bölgesine özgü olan "Çökertme kebabı" ise listenin ilk sırasında yer aldı. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...
Geleneksel tarifleri belirleyen ve dünya çapında en iyi yemekleri toplayan Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Zengin mutfağıyla dünyada beğenilen Türk mutfağından birçok yemek listeye girdi. Dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerinin ilk sırasında ise Çökertme Kebabı yer aldı.
İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...
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20. Raita
Hindistan
2 21
19. Cacık
Türkiye
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18. Banitsa
Bulgaristan
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