Dünyanın en iyi 10 havayolu şirketleri açıklandı

1. KATAR HAVAYOLLARI

Skytrax’ın sıralamasında Katar Havayolları dünyanın en iyi 10 havayolu listesinde ilk sırada yer aldı. Şirketin CEO’su Akbar Al Baker yaptığı basın açıklamasında, Qatar Airways’in 1993’teki kuruluşundan bu yana öncelikli hedefinin en mükemmel havayolu olarak tanınmak olduğunu söyledi. Katar Devleti’nin ulusal havayolu şirketi olan Qatar Airways’in genel merkezi Doha’da bulunmakta. Havayolunun uçuşları Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya da dahil olmak üzere 170’ten fazla noktaya hizmet vermekte.