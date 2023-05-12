Dünyanın en iyi 10 havayolu şirketleri açıklandı
The Points Guy’ın yıllık yolcu memnuniyeti anketini açıkladı. Eylül 2021 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan tüketici anketlerinden elde edilen veriler kullanılarak “Dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi” açıklandı. İşte Dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi.
1. KATAR HAVAYOLLARI
Skytrax’ın sıralamasında Katar Havayolları dünyanın en iyi 10 havayolu listesinde ilk sırada yer aldı. Şirketin CEO’su Akbar Al Baker yaptığı basın açıklamasında, Qatar Airways’in 1993’teki kuruluşundan bu yana öncelikli hedefinin en mükemmel havayolu olarak tanınmak olduğunu söyledi. Katar Devleti’nin ulusal havayolu şirketi olan Qatar Airways’in genel merkezi Doha’da bulunmakta. Havayolunun uçuşları Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya da dahil olmak üzere 170’ten fazla noktaya hizmet vermekte.
2. SINGAPUR HAVAYOLLARI
Singapur’un bayrak taşıyıcı havayolu, Singapur Havayollarının uçuşları Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya’dakiler de dahil olmak üzere 130’dan fazla noktaya hizmet vermekte.
3. EMİRATES
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu olan Emirates Havayolları’nın ana ofisi Dubai’de bulunmakta. Havayolu, Okyanusya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa’dakiler de dahil olmak üzere dünya çapında 150’den fazla noktaya hizmet sunmakta.
4. ANA ALL NIPPON AIRWAYS
ANA All Nippon Airlines, Japonya’nın en büyük havayolu şirketidir. Tokyo’daki ana ofisi bazen sadece ANA olarak bilinir. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’daki yerler de dahil olmak üzere 100’den fazla yerli ve yabancı noktaya havayolunun uçuşları ile hizmet verilmekte.