Dünya'nın en güzel yemekleri belli oldu!
Dünya'nın en güzel yemekleri belli oldu! Türkiye'den 8 çeşit var...
Yemek alışkanlığı her kültürde farklı damat tadına sahip olsa da kültürün tamamlayıcı özellikleri arasında.
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Zeytinyağlı yemeklerden etlilere binlerce farklı türü bulunan Türkiye'de dikkat çeken yemekler bulunuyor.
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Gastronomi dünyasının takip edilen platformlarından biri olan Taste Atlas aralarında Türkiye'nin de olduğu binlere yemek çeşitini ele alan bir inceleme yaptı.
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Yapılan çalışma kapsamında dünyanın en çok beğenilen 100 yemeğini seçti.
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