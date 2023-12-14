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Dünya'nın en güzel yemekleri belli oldu!

Dünya'nın en güzel yemekleri belli oldu! Türkiye'den 8 çeşit var...

Yemek alışkanlığı her kültürde farklı damat tadına sahip olsa da kültürün tamamlayıcı özellikleri arasında. 

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Zeytinyağlı yemeklerden etlilere binlerce farklı türü bulunan Türkiye'de dikkat çeken yemekler bulunuyor. 

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Gastronomi dünyasının takip edilen platformlarından biri olan Taste Atlas aralarında Türkiye'nin de olduğu binlere yemek çeşitini ele alan bir inceleme yaptı.

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Yapılan çalışma kapsamında dünyanın en çok beğenilen 100 yemeğini seçti.

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