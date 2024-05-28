Güvenlik seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler!
Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP), dünyanın en güvenli 10 ülkesinin olduğu listeyi paylaştı. Peki, dünyanın en güvenli ülkeleri hangisi?
Seyahat ederken vatandaşların dikkat ettiği ilk unsurlardan biri gidecekleri ülkelerin güvenlik seviyeleri oluyor.
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Bazı ülkeler dünyanın en güvenlikli ülkeleri olarak görülsede dünyanın en güvenli ülkelerinin hangileri olduğunu belirlemek tam anlamıyla zor.
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İşte Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP), verilerine göre dünyanın en güvenli 10 ülkesi:
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1-İZLANDA
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