Dünyanın en güvenli şehirleri: İlk 10’da Türkiye’den tek şehir var!

Buna göre, Suç endeksi puanı 83,6, güvenlik endeksi puanı 16,4 olan Venezuela’nın Başkenti Caracas dünyanın en güvensiz şehri olurken, bunu iki Güney Afrika şehri Pretoria ve Durban izledi.

Buna karşılık, suç endeksi puanı 11,2, dolayısıyla güvenlik endeksi puanı 88,8 olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkenti Abu Dabi, 2023 yılı başında Dünyanın En Güvenli Şehri olarak kayıtlara geçti.