Dünyanın en güvenli şehirleri: İlk 10’da Türkiye’den tek şehir var!
Yaşam kalitesi, güvenlik, trafik gibi çeşitli kriterlerde dünya şehirlerinin sıralamasını yapan araştırma şirketi Numbeo, Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi’nin 2023 yılı versiyonunu açıkladı. İlk sıralarda Türkiye'den Eskişehir yerini aldı! işte dünyanın en güvenli şehirleri!
2023 Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi ilk sırayı alırken, Eskişehir'de listede yerini aldı! Eskişehir’in yanı sıra Antalya 58, Bursa 72, İzmir 92, Ankara 159, İstanbul ise 229’uncu sıradan listeye Türkiye’den giren şehirler oldu.
100 üzerinden yapılan değerlendirmede suç endeksi ile güvenlik endeksi puanı 100’e tamamlanırken, en yüksek suç endeksi, dolayısıyla en düşük güvenlik endeksi puanına sahip şehirler dünyanın en güvensiz şehirleri; en düşük suç endeksi, dolayısıyla en yüksek güvenlik endeksi puanına sahip şehirler ise dünyanın en güvenli şehirleri olarak sıralandı.
Buna göre, Suç endeksi puanı 83,6, güvenlik endeksi puanı 16,4 olan Venezuela’nın Başkenti Caracas dünyanın en güvensiz şehri olurken, bunu iki Güney Afrika şehri Pretoria ve Durban izledi.
Buna karşılık, suç endeksi puanı 11,2, dolayısıyla güvenlik endeksi puanı 88,8 olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkenti Abu Dabi, 2023 yılı başında Dünyanın En Güvenli Şehri olarak kayıtlara geçti.
1) Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri,