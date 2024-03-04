Dünyanın en fazla demiryolu ağına sahip 10 ülkesi!
Demiryolu ağları, bir ülkenin ekonomik büyümesi, ticaret hacmi ve ulaşım altyapısı açısından kritik bir rol oynamakta. İşte, dünyanın en geniş demiryolu ağına sahip olan 10 ülkesi!
Çin
Çin, dünya genelinde en büyük demiryolu ağına sahip ülkedir. Yüksek hızlı tren hatları ve geniş kapsamlı bir ağ ile Çin, ulusal ve uluslararası taşımacılığı destekleyen bir altyapıya sahiptir.
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Rusya
Rusya, geniş coğrafyasıyla birlikte büyük bir demiryolu ağına ev sahipliği yapmaktadır. Trans-Sibirya Demiryolu gibi önemli hatlarıyla Rusya, Asya ile Avrupa arasında önemli bir bağlantı sağlar.
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ABD
ABD, kapsamlı bir demiryolu ağına sahip olmasının yanı sıra büyük bir kargo taşımacılığına da ev sahipliği yapmaktadır. Geniş kıta içi ağları ile ABD, ticaretin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
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Hindistan
Hindistan, geniş demir yolu ağı ile dikkat çeker. Ülkenin demiryolu ağı, kentler arası ulaşımı kolaylaştırır ve ekonomik büyümeyi destekler.
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