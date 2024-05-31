Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Listede tek Türk var
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en değerli 100 futbolcuyu açıkladı.
CIES'in kendi ölçüm standartlarına göre belirlenen listede tek Türk futbolcu yer aldı.
1 19
CIES, futbolcuların yaş, sözleşme süreleri, süre aldığı dakikalar, ligin ekonomik gücü, maç sonuçları ve enflasyon düzeyi gibi kriterlere göre belirledi.
2 19
Tek Türk futbolcunun bulunduğu listede sıralama şöyle:
3 19
Jude Bellingham - Real Madrid - 280.4 milyon euro
4 19