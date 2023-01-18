Dünyanın en değerli 500 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli markası, bu yıl yaklaşık 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon olurken bu şirketi 297,5 milyar dolar değerle Apple izledi.
299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi.
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Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı.
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Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple,
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281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.
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