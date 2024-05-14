Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu!
Euromonitor International, 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı. 10 şehrin yer aldığı listede, Türkiye’den iki turistik şehir yer aldı. İşte, en çok ziyaret edilen şehirler…
2023 yılının 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesine göre ilk sırada 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle Türkiye’den İstanbul yer aldı. Listede yer alan bir diğer şehir ise Antalya oldu.
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İstanbul’un ilk sıraya yükselmesinin nedenlerini araştıran Time Out Dergisi, Türkiye'nin ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale geldiğini yazdı.
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En çok ziyaret edilen 10 şehir ise şu şekilde:
1- İstanbul (Türkiye)
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2- Londra (İngiltere)
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