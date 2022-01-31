"Dünyanın En Çok Satılan Elektrikli Otomobilleri" belli oldu
"Dünyanın En Çok Satılan Elektrikli Otomobilleri" açıklandı: Zirve yine değişmedi. EV Volumes tarafından derlenen veriler, 2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini gösterdi. İşte tüm detayları ile "Dünyanın En Çok Satılan Elektrikli Otomobilleri"...
Özellikle ardımızda bıraktığımız 5 yıl, elektrikli otomobil sektörü için büyük bir sıçrayışa tanıklık etti. Tesla ile popülerleşen elektrikli araçların yaygınlığı, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Hyundai gibi devlerin bu piyasaya aktif bir şekilde katılmasıyla daha da arttı. Geçtiğimiz yıl da elektrikli otomobil satışları için yine rekorlar yılı oldu.
EV Volumes tarafından derlenen verilere göre 2021 yılı, satış anlamında bir önceki yıla göre bile muhteşem bir artış yakaladı. Toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında %108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %69 oranında yükseldi. Peki, tüm dünyada bu yılın en çok satan tam elektrikli/hibrit otomobili hangisiydi? Cevap, yine EV Volumes tarafından verildi.
Zirve, Tesla'nın en popüler ve ucuz modeli Model 3'ün oldu. Model 3, üst üste 4. yıl zirvede kalmayı başardı.
Piyasaya çıkış tarihi: Temmuz 2017
Satış adedi: 500 bin 713
Türkiye’ satılıyor mu?: Evet
Piyasaya çıkış tarihi: 2020
Satış adedi: 424 bin 138
Türkiye’ satılıyor mu?: Hayır
Piyasaya çıkış tarihi: 2020
Satış adedi: 410 bin 517
Türkiye’ satılıyor mu?: Evet