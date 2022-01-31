"Dünyanın En Çok Satılan Elektrikli Otomobilleri" belli oldu

Özellikle ardımızda bıraktığımız 5 yıl, elektrikli otomobil sektörü için büyük bir sıçrayışa tanıklık etti. Tesla ile popülerleşen elektrikli araçların yaygınlığı, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Hyundai gibi devlerin bu piyasaya aktif bir şekilde katılmasıyla daha da arttı. Geçtiğimiz yıl da elektrikli otomobil satışları için yine rekorlar yılı oldu.

EV Volumes tarafından derlenen verilere göre 2021 yılı, satış anlamında bir önceki yıla göre bile muhteşem bir artış yakaladı. Toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında %108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %69 oranında yükseldi. Peki, tüm dünyada bu yılın en çok satan tam elektrikli/hibrit otomobili hangisiydi? Cevap, yine EV Volumes tarafından verildi.