Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcuları Açıklandı

1-CRİSTİANO RONALDO(M. UNITED)

Listenin ilk sırasında Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yer alıyor. Cristiano Ronaldo 125 Milyon dolar ile 2021 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu. Yıldız futbolcu yaz transfer döneminde Juventus'tan, Manchester United'a transfer olarak büyük ses getirmişti. Yıldız futbolcunun transferi büyük dikkat çekmişti. Portekizli futbolcu eski yuvasına dönerek büyük etki oluşturmuştu. Cristiano Ronaldo futbol haricinde sponsorluk ve reklam gelirlerinden de çok ciddi bir gelir elde ediyor. Ayrıca futbolcu, sosyal medyada en çok olan takipçisi olan futbolcu olarak göze çarpıyor. Sosyal medyada da milyon takipçisi olan futbolcu, buradan iyi bir gelir elde ediyor.

2-LIONEL MESSİ(PSG)

Yaz transfer döneminde en çok konuşulan transferlerden birine imza atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, büyük bir transfere imza attı. Katalan devi Barcelona'nın formasını uzun yıllar boyunca terleten futbolcu, uzun yıllar formasını terlettiği Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu. Futbolcunun PSG'ye transferi büyük ses getirmişti. Transfer dönemine damga vuran yıldız futbolcu, 110 milyon dolar geliriyle listede 2. sırada kendisine yer buluyor. Lionel Messi'de sosyal medyadan sağlam bir gelir elde eden futbolcular arasında yer almakta.

3-NEYMAR(PSG)

Brezilyalı yıldız Neymar, listede kendisine 3. sırada yer buldu. Kazancı 95 Milyon Dolar olarak hesaplanan futbolcu, futbol dışında sponsorluk ve reklam gelirlerinden ciddi bir geliri var. Futbolcu, sponsorluk ve reklam gelirlerinden kazandığı gelirle dikkat çekiyor.

Ayrıca Neymar'da sosyal medyayı aktif olarak kullanan futbolculardan. Kendisinin sosyal medya hesaplarında yoğun takipçileri var.

4-KYLIAN MBAPPE(PSG)

Fransız yıldız Kylıan Mbappe, 43 Milyon Dolar geliri ile listede kendisine 4. sırada yer buldu. Paris Saint Germain formasını terleten Fransız golcünün geliri 43 milyon dolar olarak açıklandı. Fransız yıldız genç yaşına rağmen şimdiden futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde en iyi golcü olarak nitelendirilmeye başlandı.

5-MUHAMMED SALAH(LİVERPOOL)

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, listede kendisine 5. sırada yer buldu. Muhammed Salah 41 milyon dolar olan kazancı ile listede kendisine 5.sırada yer aldı. Mısırlı futbolcu son yıllarda Liverpool'da çizdiği başarılı istatistikle futbolseverleri kendisine hayran bıraktı. Başta Liverpool taraftarlarının büyük sevgisini kazanan futbolcu, genel anlamda futbolseverlerin de sempatik bulduğu isimlerden birisi oldu.

6-R. LEWANDOWSKİ (B. MÜNİH)

Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski, 35 Milyon Dolar ile listede kendisine 6. sırada yer buldu. Geçen günlerde altın ayakkabı ödülünü alan futbolcu, attığı goller ile kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

7-ANDRES INIESTA (VISSEL KOBE)

Barcelona'nın efsane futbolcusu Andres Inıesta bu sıralar Japonya'da Vıssel Kobe formasını terletiyor. Kobe formasını giyen futbolcu 35 milyon dolar ile listede kendisine 7.sırada yer buldu.

8-PAUL POGBA (M.UNITED)

Manchester United'ın orta sahadaki dinamosu Fransız yıldız Paul Pogba, 34 Milyon Dolar ile listede kendisine 8. sırada yer buldu. Futbolcunun, futbol dışında reklam ve sponsorluk gelirleri dikkat çekiyor.

9-GARETH BALE (R.MADRİD)

Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale ise listede kendisine 9. sırada yer buldu. Futbolcu, 32 Milyon Dolar kazancıyla listede ilk 10'da kendisine yer buldu. Gallerli yıldız bu sıralar eski günlerinden çok uzak bir performans sergilese de başarılı futbolcu en çok kazanan futbolcular listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

10-EDEN HAZARD (R.MADRİD)

Listedeki 10. futbolcu ise Belçikalı yıldız Eden Hazard olarak göze çarpıyor. Belçikalı yıldız 29 Milyon Dolar geliri ile listede 10. sırada yer almayı başardı. Futbolcu, eski günlerinden çok uzak bir performans sergileyerek hem Real Madrid taraftarını hem takımını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Futbolcu Chealse'de gösterdiği çok başarılı performanstan sonra İspanyol devi Real Madrid'e çok büyük umutlarla transfer olmuştu. Real Madrid'de eski günlerini mumla arayan futbolcunun Real Madrid taraftarları en kısa sürede sahaya geri dönmesini umuyor.