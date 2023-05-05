Dünyanın en büyük Milli Parkları!

Fiordland Milli Parkı

Yeni Zelanda'daki 14 ulusal parktan en büyüğü olan Fiordland Milli Parkı'nda, ismini aldığı fiyortların yanı sıra zirveleri karya kaplı dağlar, vadiler, göller, çayırlar, nehirler ve tropik ormanların hepsi bir arada bulunuyor.