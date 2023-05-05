Dünyanın en büyük Milli Parkları!
Ulusal ve uluslararası çapta korunmaya değer bulunan bölgeler ‘’milli park’’ adı altında muhafaza ediliyor. Peki, dünyanın en büyük milli parkları hangileri? Sizler için derledik..
Etosha Milli Parkı
Namibya'nın kuzeybatısında 22 bin kilometrekarelik Etosha Tuzlası'na yayılan Etosha Milli Parkı, zürafa, zebra, leopar, gergedan, yüzlerce memeli, kuş ve sürüngen türünün yanı sıra eski çağlardan kalma 2 binden fazla kaya resmine ev sahipliği yapıyor.
Fiordland Milli Parkı
Yeni Zelanda'daki 14 ulusal parktan en büyüğü olan Fiordland Milli Parkı'nda, ismini aldığı fiyortların yanı sıra zirveleri karya kaplı dağlar, vadiler, göller, çayırlar, nehirler ve tropik ormanların hepsi bir arada bulunuyor.
Fuji-Hakone-Izu Milli Parkı
Fuji Dağı, Fuji Beş Gölü, Hakone Kasabası ve Izu adalarını kapsayan Fuji-Hakone-Izu Milli Parkı, Japonya'nın 1936'da kurduğu ilk 4 park arasında yer alıyor.
Iguazu Milli Parkı
Arjantin-Brezilya sınırında 550 kilometrekarelik alana sahip, dünyanın en görkemli şelalelerinin bulunduğu Iguazu Milli Parkı'nda, 2 binin üzerinde canlı türü yaşıyor. Parktaki 275 şelaleden, "Şeytanın Gırtlağı" olarak adlandırılan en büyüğünün, 150 metre genişliğinde, 700 metre uzunluğunda olduğu ifade ediliyor.