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Dünyanın en büyük Ikea mağazası Filipinler’de

Dünyanın en büyük Ikea mağazası Filipinler’in başkenti Manila’da açıldı.

İsveçli mobilya devi Ikea, Asya’da büyüme planı kapsamında en büyük mağazasını Filipinler’de açtı.

68 bin metrekarelik mağazanın açılışı daha önce pandemi nedeniyle ertelenmişti. Mağaza, Filipinler Ticaret Bakanı Ramon Lopez’in de katıldığı bir etkinlikle açılış yaptı. Ikea Filipinler’in online mağazası bu ay başında hizmete girmişti.

Ikea’nın 60 ülkede 460’tan fazla mağazası bulunuyor. Ikea’nın küresel çapta online satışları toplam satışlarının yüzde 26’sını oluşturuyor. Bu mali yılda 60 pazara daha girmeyi planlayan Ikea’nın hedef pazarları arasında Güney Amerika da bulunuyor.

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