Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday oldu

Çayın başkenti Rize'de "Çay Çarşısı" projesi tüm hızıyla sürüyor. Rize Ticaret Borsası'nca hazırlanan proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulan çarşıda, Türk çayı tanıtılacak.

30 metre yüksekliğinde çay bardağı

Farklı çay türlerinin tadımının yapılacağı çay evleri, satış reyonlarıyla birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerin de yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı şeklinde inşa edilen binada sona gelindi.

Çaya dair her şey bu bardağın içinde

Toplam 7 kattan oluşan çay bardağı binasının içerisinde çay müzesi, çayın topraktan bardağa serüvenini anlatan 13D çay sineması ve seyir terası yer alacak. Bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı.