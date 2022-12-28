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Dünyanın en büyük 10 uçak kazası!

Dünyanın en büyük 10 uçak kazasını sizler için derledik...

17 Temmuz 2007 - Brezilya Uçak Kazası

Yağışlı pistte benzin taşıyan araca çarptı düştü ve uçaktaki 199 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

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1 Eylül 1983 - Kore Uçak Kazası

Uçakta bulunan 269 yolcu ve mürettebattan sağ kurtulan olmadı.

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25 Mayıs 1979 - ABD Uçak Kazası

DC-10 tipindeki uçak sol motorunun kopması neticesinde çakıldı. 2'si yerde olmak üzere toplam 273 kişi hayatını kaybetti.

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21 Aralık 1988 - İskoçya Uçak Kazası

Uçaktaki 258 kişi ve kasabada yaşayan 17 kişi ile birlikte toplam 275 kişinin öldüğü uçak kazasıdır.

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