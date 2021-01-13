'Dünyanın en akıllı maskesi', Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı

Şirket yetkilileri, BBC'nin incelemediği maskenin N95 cerrahi maskeleri kategorisinde olduğunu söylüyor.

Dudak hareketleri ve mimikler

Şeffaf plastikten yapıldığı için maskeden kullanıcının dudak hareketleri ve mimikleri görülebiliyor.

Şeffaf maskeler başlı başına yeni bir buluş değil. Piyasada pekçok şeffa maske var.

Ancak şirket, maskenin "düşük ışık modu" olduğunu da söylüyor.

Karalıkta maskenin ışıkları otomatik olarak yanarak ağzı aydınlatıyor. Razer, bu sayede kullanıcının "ışık koşullarından bağımsız olarak kendisini daha açık ifade edebildiğini" belirtiyor.

Peki bu kadar teknolojik donanım içeren maskenin kullanımı rahat mı?

Razer, silikon çeperinin maskenin yüzde rahat durmasını sağladığını ve ağza değmesini önlediğini ifade ediyor. Şirket ayrıca maskenin kalın saplarının kulağa daha az baskı yaptığına dikkat çekiyor.

Patentli "ses güçlendirme" fonksiyonu, maskenin en önemli özelliği olarak görülüyor.

Konsept ürün henüz satılmıyor. Razer, BBC'nin ürünle ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.