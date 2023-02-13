Dünya'da en fazla kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebilir?
Dünya üzerinde meydana gelen en büyük deprem 9.5 büyüklüğündeydi. Peki, dünya üzerinde 9.5'ten daha büyük bir depremin meydana gelebilmesi mümkün mü?
Şimdiye kadar kayda geçen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia şehrinde yaşanan 9.5 büyüklüğündeki depremdi. Tarihe Büyük Şili Depremi olarak geçti.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) kayıtlarına göre sarsıntılar o kadar şiddetliydi ki, depremden kurtulan bir adam Soğuk Savaş yüzünden nükleer saldırıya uğradıklarını sanmıştı.
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Dünya üstünde 9.5'ten daha büyük bir depremin yaşanması mümkün mü? Bilim insanlarının buna cevabı "Evet" olsa da böyle bir durumun yaşanma ihtimali epey düşük.
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9.5'ten daha büyük bir depremin meydana gelmesi için yer kabuğunda devasa bir parçanın kırılması, yani hem çok derin hem de çok uzun bir fayın hareket etmesi gerekli.
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