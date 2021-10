Dünya'da bir ilk, vegan krampon!

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, ünlü tasarımcı Stella McCartney ile yaptığı işbirliği sonucunda dünyanın ilk vegan kramponlarını giydi. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, uzun zamandır moda ve tasarıma ilgi duyuyor ve özellikle saç stilleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Pogba bu kez kramponları ile gündeme gelmeyi başardı. Geri dönüşüm ve vegan malzemelerden üretilen krampon Adidas’ta satışa çıktı.

BAĞCIKLI VE BAĞCIKSIZ MODEL

Karantina döneminde moda tasarımcısı Stella McCartney ile işbirliği yapma kararı alan Pogba, adidas’ın Predator Freak isimli vegan kramponunu piyasaya sürdü. Bağcıksız kramponlar, ikonik Predator modelinin vegan malzemeler kullanarak üretilen en yeni versiyonu olarak satışa sunuldu. Sınırlı sayıda üretilen kramponun bağcıksız modelinin fiyatı 236 Sterlin (3 bin 125 TL), bağcıklı modeli ise 211 Sterlin (2 bin 794 TL) olarak belirlendi.

Pogba, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 3-2 mağlup ettiği maçta yeni kramponlarıyla ilk maçına çıktı. Yeni kramponlarıyla ilgili konuşan Pogba, “Her şeyden önce bir futbolcuyum ama moda ve tasarıma büyük bir ilgim var ve bunu her zaman keşfetmek istedim. Bu işbirliği benim için özeldi çünkü uzun zamandır Stella McCartney’in hayranıyım. Bu yüzden bir araya gelip bu fikri ortaya çıkardığımızda, bir şeyler yaratmak için mükemmel bir fırsat gibi hissettim” dedi.

Vegan krampon fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Pogba, “Karantinadaydım ve futbol oynamayı çok özlüyordum. Bu yüzden oyuna olan sevgimi stil tutkumla birleştiren bir şeye odaklanabilmek inanılmaz bir duyguydu. Adidas ile yarattığımız kramponlar cesur ve benzersiz” ifadelerini kullandı.

Ladies & gentlemen, the vegan preds 👟🌱 PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too 🙌🏾 #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR