Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Yeni Dalga akımının dünyaca ünlü Fransız yönetmeni Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1930 yılında Paris'te dünyaya gelen Jean-Luc Godard, 1960'larda sinemada devrim etkisi yaratan "Nouvelle Vague yani Yeni Dalga" akımına öncülük eden isimlerden oldu.

Yeni Dalga akımı, geleneksel sinema anlayışına eleştirel yaklaşan genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu akımdı.

Godard, filmlerinde genel oalrak; iletişim kopukluğu içindeki modern insanın farklı yaşam biçimlerini, akıldışı sosyal sistemleri, politik tartışma ve olayları konu aldı.

Yönetmenlik dışında senaristlik ve sinema eleştirmenliği de yapan Godard, Sinema tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor.