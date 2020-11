Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan İzmir için bağış! Kuran'dan ayet paylaştı

Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Türkiye'de çok satan Simyacı kitabının da yazarı olan Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek şu mesajı paylaştı: "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir."

The RCRC will decide how the donation will be distributed between the countries affected by the earthquake (Turkey and Greece)