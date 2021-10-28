Dünyaca ünlü "taksici" İstanbul'da direksiyon başına geçti

Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti.

Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ünlü oyuncu durakta taksi bulamayınca yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Ünlü aktör 20 dakika sonra kavuştuğu taksinin direksiyonuna geçerek İstanbul sokaklarında taksi kullandı.

"Türkiye'de olmak muazzamdı"

60 yaşındaki Fransız oyuncu Samy Naceri "Türkiye'ye 15 gün önce de tatil için gelmiştim. Bugün bir davet üzerine İstanbul'a geldim. Bana tarihi yerleri gezdirdiler. Osmanlı'dan Atatürk'e kadar olan tarihi eser ve olaylar hakkında bilgi verdiler. Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı. Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü" dedi.

"Türkiye'de taksici olmak istemezdim"

Fransız oyuncu Naceri "Gezdiğim ve film çektiğim şehirlerde araba kullanmayı seviyorum. Trafik yoğunluğu yüksek olan şehirlerde de araba kullandım, o yüzden İstanbul trafiğinde de zorlanmadım. Moskova veya Paris trafiğini görseniz saçlarınızı koparırsınız. Oraların trafiği daha da beter" diye konuştu. "Eğer bir oyuncu olmasaydınız Türkiye'de taksici olur muydunuz?" sorusuna Samy Naceri "Burada taksici olmak istemezdim çünkü trafik çok karışık" cevabını verdi.