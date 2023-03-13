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Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay Lösemili çocuklar için çaldı

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Lösemili Çocuklar Korosu ile birlikte sahne aldı.

Kuruluşunun 25. yılı etkinliklerini deprem nedeniyle erteleyen LÖSEV bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bu arada dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay LÖSANTE Hastanesi konferans salonunda Lösemili çocuklar korosuyla sahneye çıktı. 

Depremin hemen ardından bölgeye yardım TIR'ları gönderen ve kayıtlı hastalarına ulaşan LÖSEV Ankara başta olmak üzere çevre illerde barınmasını sağlayıp, LÖSANTE Hastanesi’nde ücretsiz tedavilerini başlattı.

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