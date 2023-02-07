Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları!
Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye destek mesajları yayınladı.
RUSSELL CROWE
"Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..."
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ANTONIO BANDERAS
"Yaşanan trajedi nedeniyle tüm kalbim sizinle. Türkiye ve Suriye halkını kucaklıyorum."
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DUA LIPA
"Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum"
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MARK RUFFALO
"Yardım etmek isterseniz, bu insanlar (AHBAP Derneği) Türkiye'de arama kurtarma yapıyor"
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