Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Darp anına dair ses ve görüntüler ortaya çıktı
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu, kız arkadaşı Harriet Robson'a tecavüze kalkıştı. Harriet Robson kendisine yapılan cinsel salıdırıya dair ses ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Skandalın detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SKANDAL! DÜNYA YILDIZI TECAVÜZE KALKIŞTI
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Mason Greenwood kız arkadaşının iddiasıyla sarsıldı. Harriet Robson, Mason Greenwood'un kendisine yaptığı istismarı gösteren bir dizi fotoğraf ve ses dosyasını, Instagram hesabından tüm dünya ile paylaştı. Mason Greenwood, kız arkadaşına tecavüze kalkıştı.
KOLLARDA VE BACAKLARDA MORLUK
Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan ve 200 bin takipçisi bulunan Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırmakla suçladı. Robson'ın fotoğraflarında dudağının kanadığı, kollarında ve bacaklarında darbeye bağlı morluklar bulunduğu görüldü.
'BANA GERÇEKTE NE YAPTIĞINI BİLİN'
Harriot Robson, ağzından kan akarken yaptığı paylaşıma, "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyen herkese" notunu düştü. Yayınlanan ses dosyasında ise bir kadına zorla seks yaptığı duyuldu.
'NE İSTEDİĞİN UMRUMDA DEĞİL'
Ses kaydında Harriot Robson, "Seninle seks yapmak istemiyorum" derken, Mason Greenwoold ise "Ne istediğin umrumda değil" diyor. Harriot Robson daha sonra bu gönderileri, Instagram hesabından kaldırdı.
UNITED'DAN AÇIKLAMA
Gönderilerin yayınlanması sosyal medyada infial uyandırırken, Manchester United'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialardan haberdarız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız. Manchester United, hiçbir şekilde şiddeti hoş görmez" denildi.