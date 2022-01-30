Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Darp anına dair ses ve görüntüler ortaya çıktı

SKANDAL! DÜNYA YILDIZI TECAVÜZE KALKIŞTI

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Mason Greenwood kız arkadaşının iddiasıyla sarsıldı. Harriet Robson, Mason Greenwood'un kendisine yaptığı istismarı gösteren bir dizi fotoğraf ve ses dosyasını, Instagram hesabından tüm dünya ile paylaştı. Mason Greenwood, kız arkadaşına tecavüze kalkıştı.

KOLLARDA VE BACAKLARDA MORLUK

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan ve 200 bin takipçisi bulunan Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırmakla suçladı. Robson'ın fotoğraflarında dudağının kanadığı, kollarında ve bacaklarında darbeye bağlı morluklar bulunduğu görüldü.