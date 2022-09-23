Dünya yıldızları Arda Turan için Türkiye'ye geliyor!
Galatasaray, jubile kararı alan Arda Turan için dünya yıldızlarından oluşan büyük bir organizasyon yapmayı planlıyor.
Galatasaray, futbolu bırakarak emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.
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Sarı- kırmızılı ekipte Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.
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Galatasaray'da genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen ve Avrupa'nın önde gelen ekiplerinde forma giyen Turan için görkemli bir jubile hazırlığı yapılıyor.
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Arda Turan'ın jubile maçına gelmesi beklenen isimler şu şekilde:
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