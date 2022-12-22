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Dünya yıldızı Pele'den sevenlerini üzen haber!

Kanser hastalığı nedeniyle üç haftadan uzun süredir hastanede tedavi gören efsane futbolcu Pele'nin durumunun kötüye gittiği açıklandı.

Kanser hastalığı nedeniyle üç haftadan uzun süredir hastanede tedavi gören efsane futbolcu Pele'nin durumunun kötüye gittiği açıklandı. Pele'nin kızı Kely Nascimento sosyal medyadan yaptığı açıklamada Noel'i evde geçiremeyeceklerini belirtirken, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik." ifadelerini kullandı.

Noel'i hastanede geçirecek

Üç haftadan uzun süredir hastanede kanser tedavisi gören Pele'nin sağlık durumu kötüye gitti. Böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyan efsane futbolcunun Noel'i hastanede geçireceği açıklandı.

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