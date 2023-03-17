Dünya Uyku Günü kutlanıyor!

Uykunun insan sağlığına faydalarına dikkati çekmek amacıyla her yıl mart ayının ikinci veya üçüncü cuma günü "Dünya Uyku Günü" olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.