Dünya Uyku Günü kutlanıyor!
Dünya Uyku Günü'nde uzmanlar, çeşitli programlar düzenleyerek uykunun bağışıklık ve kalp sağlığı gibi pek çok faydasına dikkat çekiyor.
Uykunun insan sağlığına faydalarına dikkati çekmek amacıyla her yıl mart ayının ikinci veya üçüncü cuma günü "Dünya Uyku Günü" olarak kutlanıyor.
Dünya genelinde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.
Yorumlar