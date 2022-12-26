Dünya Satranç Şampiyonası Kazakistan'da başladı!

2022 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Kazakistan'ın Almatı kentinde başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 15+10 zaman temposunda oynanacak Hızlı Satranç Şampiyonası 28 Aralık'a kadar sürecek, 3+2 zaman temposunda yapılacak Yıldırım Satranç Şampiyonası ise 29-30 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

45 ülkeden 275 sporcunun katılacağı şampiyonada; Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi gibi dünya satrancının zirvesinde yer alan sporcular da yer alıyor.

Türkiye adına şampiyonada, açık kategoride GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, IM Ediz Gürel, kadınlar kategorisinde de IM Ekaterina Atalık yarışacak.