Dünya rekoru! Su altında 24 dakika 33 saniye

54 yaşındaki Budimir Buda Sobat isimli Hırvat dalgıç, tek nefeste 24 dakika 33 saniye su altında kalarak Guinness Dünya Rekorunu ve kendi kişisel rekorunu kırdı.

Daha önce 2018'de 24 dakika 11 saniye su altında kalan 54 yaşındaki Budimir Buda Sobat, bu ay yaptığı denemede 24 dakika 33 saniye ile dünya rekorunu kırdı.

Sobat'ın önceki kırdığı rekor Guinness tarafından onaylanmadığı için statik apnea ile nefes tutma rekoru 11 dakika 35 saniyeydi.