“Dünya Polio (Çocuk Felci) Günü” için Rotary’den anlamlı etkinlik"

2420. Bölge Rotary Kulüpleri, Rotaract ve İnteractlarıyla birlikte 24 Ekim Pazar günü İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çok anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde Rotary’nin de içinde olduğu yoğun bilinçlendirme kampanyalarıyla bitme noktasına gelen “çocuk felci” halen Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde devam ediyor.



Dünyada ve ülkemizde farkındalık yaratmak amacıyla, her “24 Ekim” günü “Çocuk Felci Günü” farkındalık günü olarak kutlanıyor. 2420. Bölge Rotary Kulüpleri, Rotaract ve İnteractları da 24 Ekim Pazar günü saat 12.00 itibarı ile farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenliyor.



2420. Bölge Rotary Kulüpleri, Rotaract ve İnteractları, bu özel günde ayrıca aşılamanın önemi ve Covid 19’un da ancak aşılama ile bitirileceğine dair farkındalık yaratmayı hedefliyorlar.



Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç de katılım sağlayacak. Ayrıca bir çok ilçe belediyesi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar da farkındalık etkinliğine destek veriyor.



24 Ekim Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı Üçüncü Kısımda gerçekleşecek olan bu anlamlı etkinliğe kalbi iyilik için atan herkes davetli.





ROTARY VE ÇOCUK FELCİ



Rotary 1985 yılında dünya çocuklarını, çocuk felci (polio) hastalığının kalıcı sonuçlarından kurtarabilmek amacıyla Polio Plus kampanyasını başlattı.

Rotaryenlerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çeşitli ülkelerin hükümetleri ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile olan işbirliği sonucunda 2 milyarın üzerinde doğar doğmaz çocuğa aşı yapıldı; çocuk felci hastalığı dünya üzerinden %99 oranında silindi. 1988’de 125 ülkede 350 binin üzerinde vaka görülürken, bugün yalnızca 3 ülkeye görülmektedir. Türkiye, 2001 yılında çocuk felcinden arındırılmış ülkeler arasına girmiştir. Ancak eğer aşılama devam etmezse 10 yıl içerisinde dünyada 200 bin çocuğun hastalanabileceği belirtiliyor.



DÜNYA POLİO GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Yer : Kemerburgaz Kent Ormanı, 3. Kısım

Tarih : 24 Ekim 2021, Pazar

Saat : 12:00

Ücret : 75 TL