Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Türkiye için endişe veren açıklama!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nde (WMO) iklim uzmanı olarak görev yapan Jose Alvaro Pimpao Silva, bu yıl Akdeniz'de sıcaklıkların küresel ortalamanın üzerinde olacağı uyarısında bulundu. Silva, Türkiye için endişe verici tabloyu da açıkladı.
Silva, 22 Nisan Uluslararası Toprak Ana Günü dolayısıyla yaşanan küresel iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesi ve Türkiye'ye etkilerine ilişkin soruları yanıtladı.
Silva, "Özellikle ekstrem olayların etkilerine, artan sıklık ve yoğunluklarına baktığımızda iklim değişikliğinin giderek çoğalan kanıtlarını görüyoruz." dedi.
İklim sisteminin çeşitli bileşenleri için endişe verici rekorlar kırıldığına işaret eden Silva, buzulların giderek daha fazla eridiğine tanık olunduğunu ve 1950'den bu yana tarihteki en büyük buzul kaybının 2022-2023 yıllarında yaşandığını hatırlattı.
Silva, buzul kaybını büyük bir "endişe kaynağı" olarak yorumlarken, "Avrupa Alpleri'nde aşırı erime dönemi yaşandı. Son iki yılda İsviçre'deki buzullar mevcut hacimlerinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybetti." dedi.