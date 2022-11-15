Dünya liderleri G20'de buluşurken Kiev saldırıya uğradı!

Dünya liderleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınarken, şehrin belediye başkanı Kiev'in füzelerle saldırıya uğradığını söyledi.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, resmi Telegram hesabından başkente saldırı olduğunu duyurdu. Kiev'e füze saldırıları düzenlendi. Ön bilgilere göre, Pechersk bölgesinde iki konut vuruldu. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü. Füzelern düştüğü yerlere sağlık ekipleri intikal etti.

Harkiv, Lviv kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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