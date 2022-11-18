Dünya Kupası'nın para ödülleri belli oldu!

Futbolseverlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala heyecan gittikçe artıyor. Katar'ın ev sahibi olduğu bu büyük turnuvada başarı yakalayan takımlara verilecek tutarlar belli oldu.

Şampiyona, finaliste, üçüncüye, dördüncüye, çeyrek finaliste, son 16 ya kalana ve katılan takımlara verilecek para miktarı duyanların dudağını uçuklattı.

5 milyar izleyici tahmini

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya üzerinde 5 milyardan fazla insanın bu turnuvayı izleyeceğini ve bunun bir rekor olacağını açıkladı. Öte yandan FIFA'ya 64 maç için 23 milyon bilet talebi geldiği ifade edildi.

En çok şampiyon olan takım

Dünya Kupası tarihinde en çok zafer kazanan takım 5 şampiyonlukla Brezilya oldu. Sambacıları 4’er şampiyonlukla Almanya ve İtalya takip etti. En fazla müsabaka oynayan ekipler 109 karşılaşmayla Brezilya ve Almanya olurken İtalya ise 83 karşılaşmaya çıktı.

Turnuvadaki takımlara verilecek miktar

Dünya Kupası'nı kazanan takım 42 milyon Dolar'ı kasasına koyacak. Finali kaybeden taraf ise 30 milyon dolar kazanacak. Üçüncülük maçını kazanan takımın alacağı ödül 27 milyon dolar olurken, dördüncünün payı ise 25 milyon Dolar olacak.