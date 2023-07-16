Dünya Kupası'nda yarı final gördü! Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe yeni sezonda kalesini Dominik Livakovic'e teslim etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki eldiven ile kişisel şartlarda anlaşan Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Maçtan sonra taraftarlarla vedalaştı

Dinamo Zagreb, Hırvatistan Süper Kupa maçında dün Hajduk Split'i 1-0 mağlup ederek kupay uzandı. Zagreb'in başarılı kalecisi Dominik Livakovic'in maç sonrası taraftarlara veda etmesi ise transfer iddialarını güçlendirdi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2022 Dünya Kupası'nda spot ışıklarını üzerine çeken Livakovic, 2017'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyor.