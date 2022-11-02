Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek yıldızlar! Dünya Kupası'nda oynayamayacak oyuncular!
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Son olarak Fransa Milli Takımı forması giyen Paul Pogba'nın turnuvayı kaçıracağı kulüp tarafından açıklanmıştı. Sakatlık yaşadığı için veya gruplardan çıkamadığı için Dünya Kupası'nı kaçıran futbolcuları sizler için derledik.
Sakatlık yaşadığı için veya gruplardan çıkamadığı için Dünya Kupası'nı kaçıran futbolcuları sizler için derledik.
David Alaba / AVUSTURYA
1 17
Diogo Jota / PORTEKİZ
2 17
Emile Smith Rowe / İNGİLTERE
3 17
Erling Haaland / NORVEÇ
4 17