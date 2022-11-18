Dünya Kupası'nda en çok kazanan teknik direktörler belli oldu!
Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek milli takımların teknik direktörlerinin aldıkları maaşlar gündem oldu. Rigobert Song'un aldığı maaş şaşırttı. En yüksek maaş alan teknik direktörleri sizler için derledik.
Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek milli takımların teknik direktörlerinin aldıkları maaşlar gündem oldu. En yüksek maaş alan teknik direktörleri sizler için derledik.
JALEL KADRİ / TUNUS
130 BİN EURO
1 32
ALİOU CİSSE / SENEGAL
310 BİN EURO
2 32
RİGOBERT SONG / KAMERUN
340 BİN EURO
3 32
LUİS FERNANDO SUAREZ / KOLOMBİYA
350 BİN EURO
4 32