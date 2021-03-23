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Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri başlıyor

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri maçları, 24 Mart Çarşamba günü başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri maçları, 24 Mart Çarşamba günü başlayacak.

2022 Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri'nde ilk 3 hafta maçları, ara verilmeden yapılacak. İlk hafta maçları 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe günü, ikinci hafta 27-28 Mart, üçüncü hafta ise 30 Mart-31 Mart tarihlerinde oynanacak.

Elemelerin ilk gününde, A, D, E, G ve H gruplarında 12 karşılaşma yapılacak.

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