Dünya Kupası ve birkaç eşşek sıpası!

Dursun ERKILIÇ

Dünya Kupası ilk kez bir Müslüman ülkede düzenleniyor…

Dolayısıyla göze batan, kulağa çalınan birçok husus var…

TRİBÜNDEN KARELER

Bu dev turnuvanın açılışını baştan sonra izledim ve açık/seçik belirtmese de Arap dünyasında yükselen önüne geçilemez sosyolojik değişimi gösteren karelere rastladım. Örnek doğru mu bilemiyorum ama şöyle bir görüntü vardı: Şeref tribününde bir yanda turnuvayı düzenleyen ülkenin Kralı ve diğer ülke kralları, dizinin dibinde Prens, tribünde Müslüman kadınlar ve sahada yarı çıplak davulcu…

BBC, turnuvanın resmi yayın kuruluşu ve fakat açılış törenin canlı olarak yayınlamıyor… Bunun yerine, FIFA’daki yolsuzluk iddialarını anlatan ve Katar’ın LGBT karşıtı politikalarını eleştiren bir haberi koyuyor yayına.

VE MAÇ…

Maç başlar başlamaz pek çok kişi gibi bendenizde de oluşan ilk izlenim şu: Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir ev sahibi ülke açılış maçında yenilecek. Fenerbahçe’nin yıldızı Enner Valencia’ın golleriyle yeniliyor: Katar: 0 - Ekvador: 2

Futbolda yenmek de var yenilmekte!

ANCAK…

Karşılaşma oynanırken Ekvadorlu taraftarların tribünlerden yükselen, “Bira isteriz” tezahüratı, bireysel ya da toplu bir talep olabilir ama Batılı medya kuruluşlarının bu talebi, Araplara mesaj veya alkol propagandası olarak değerlendirenler de oldu.

İş bitmiş, turnuva başlamışken başta İngilizler olmak üzere neredeyse tüm emperyal güçlerin medya kuruluşlarının Katar’ın kupayı düzenlemek için yeterli olmadığını ima etmesi de bir ‘sömürgeci bakışı’ mıydı acaba…

HER ŞEY ONLARIN OLMALI

Her şeyin en iyisini onlar bilir ve yapar ya…

Oysa Katar’daki stadyumların içinde ve dışında futbolcular, teknik ekipler ve ülkeye takımlarının maçlarını izlemeye gelenlere hiçbir ülkede olmayan konfor sağlanmış…

Ancak bu emperyali kesmez! Bu turnuvayı düzenleyen de, yayınlayan da, kazanan da onlar olmalı…

ORGANİZE İŞLER!

İngiliz medyasının Katar’daki bu dev turnuvayı “tartışmalı” diye yaftalamaya çalışması neyse de İngiltere-İran maçı öncesinde BBC sunucusunun sahadan LGBT kol bandıyla yayın yapması ve ertesi gün oynanan maçlarda Hollanda ve İngiltere milli takımlarının çıkarmak istediği belirtilen LGBT krizinin FIFA’nın müdahalesiyle engellenmiş olması da gelişmeleri ‘organize işlere’ döndürüyor!

FİLİSTİN VE FREEMAN

Katar Milli Takımında Hassan Al-Haidous'un ‘Filistin’ kol bandıyla çıkması tüm bu hercümerç içinde kayboldu…

Kimi eşşek sıpalarının, açılışta dünyaya insanlık adına önemli mesajlar veren töreninin yıldızı Morgan Freeman’ı da hedefine alması da pes dedirtti…

TÜRKİYE YÜZYILI, ARAP DEVRİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını “Türkiye Yüzyılı’ ilan etmesinin birçok maddi/manevi dayanağı var ama pek çok sürprize gebe olduğu daha başlamadan dile getirilen Dünya Kupası’nda, Arjantin’in Suudi Arabistan’a 2-1 yenilmesi futbolun her sonuca gebe olduğu gerçeğiyle izah edilse de ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Arjantin’in 3 golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardında manevi bir ‘dayanak’ aranabilir! Arayın! Ne bulursanız bulun oynanan futbol ve alınan sonuç Katar / 2022’yi futbolda Arap devriminin başlangıç noktası yapacak kerte önemli…

8 dakikalık uzatma süresini 14 dakika oynatan hakemin tavrı ‘insani’ idi elbette!

FUTBOL DA LATİNLER DE GÜZEL…

Arjantin için bir cümle kurmam gerekirse; Messi neyse de tribünlerdeki Latin güzellerinin ekrana yansıyan hüzünbaz görüntüsü için ‘onlara hüzün de yakışıyor’ demek zorundayım!

Dünyanın kış koşullarında düzenlenen ilk Dünya Kupası’nda, kendi liglerinde tükenmişlikten uzak futbolcuların performansı, görsel bir futbol resitali izletiyor…

Bu gemide biz de olaydık iyiydi…