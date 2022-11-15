Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 numaraları!

1934

RAİMUNDO ORSİ / İTALYA

Turnuvanın en golcü takımı İtalya’nın Arjantin asıllı yıldızı Raimundo Orsi, biri finalde olmak üzere attığı 3 golle takımının kupaya uzanmasındaki en önemli faktörlerden biri olarak kayıtlara geçti.