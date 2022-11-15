Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 numaraları!
Dünya Kupası'nda forma giymiş, turnuva tarihinin en iyi 10 numaralarını sizler için derledik!
1930
LUİS MONTİ / ARJANTİN, İTALYA
Dünya Kupası tarihinde, iki ayrı milli takım formasıyla mücadele eden ilk ve tek futbolcu olan Luis Monti, düzenlenen ilk Dünya Kupası olan 1930 Dünya Kupası'na damga vuran isimdi.
1934
RAİMUNDO ORSİ / İTALYA
Turnuvanın en golcü takımı İtalya’nın Arjantin asıllı yıldızı Raimundo Orsi, biri finalde olmak üzere attığı 3 golle takımının kupaya uzanmasındaki en önemli faktörlerden biri olarak kayıtlara geçti.
1938
LEONİDAS DA SİLVA / BREZİLYA
Brezilya, onun sahada yer aldığı maçları kazanırken, oynamadığı tek maçta İtalya'ya yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Leonidas, çıktığı 4 maçta tam 7 gol atarak harika bir Dünya Kupası performansı ortaya koydu.
1950
ALCİDES GHİGGİA / URUGUAY
2. Dünya Savaşı sebebiyle verilen 12 yıllık aranın ardından 1950 yılında tekrar düzenlenmeye başlanan Dünya Kupası'na Brezilya ev sahipliği yaptı. Alcides Ghiggia, oynadığı dört maçın tamamında gol atarak şampiyonluk yolunda ülkesine liderlik yapan isim oldu.