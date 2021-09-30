AjansHaber.com.tr Spor Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

Kadın Milli Takımı, yarı finalde Rusya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 26-24, 25-23 19-25 ve 25-23 set sonuçlarıyla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.

Milli takım, yarı finaldeki İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da şampiyonluk için karşılaşacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ın yarısı yok! Kartal Ajax deplasmanında
Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını şaşırtan karar
Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj
Ülke puanı için galibiyetler şart
İngiltere'deki ırkçı saldırıya hapis cezası
Ajax: 2 - Beşiktaş: 0
Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 2 rekor kırıldı