Dünya genelinde 50 milyar dolar buhar oldu
Metaverse furyası yatırımcının elinde patladı. Sanal alemde satın alınan köprü, arazi, sarayların değeri %90 düştü.
MARK'TAN SONRA EN ÇOK TÜRKLER KAYBETTİ!
Meta'nın kurucusu Zuckerberg'den sonra en çok parayı Türkiye kaybetti. Sanal enkazın faturası 1 milyar doların üzerinde olduğu düşünülüyor.
Pandemi sonrası teknoloji dünyasını kasıp kavuran Metaverse furyası yatırımcıların elinde patladı.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TARİHİ YAPILARI SANAL ORTAMDA SATILIĞA ÇIKMIŞTI
Türkiye'nin en önemli tarihi yapıları, stadyumları, sarayları, camileri ve köprülerini sanal alemde satın alıp ileride fiyatların artacağını düşünenler de sanal alemde mağazalar açıp altyapı yatırımları yapan şirketler de hayal kırıklığına uğradı.
Vatandaşlar ve şirketlerin kapıştığı arsaların değeri yüzde 90 azaldı. Sanal arsalara yatırılan para eridi. Uzmanlar, Türkiye'de metaverse enkazının 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor.