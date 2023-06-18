Dünya devleri İtalyan yıldız için sıraya girdi!

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transferde yoğun günler yaşıyor. Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nicolo Zaniolo'ya Avrupa devlerinden adeta teklif yağıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Sarı-kırmızılılar ise Zaniolo'yu bırakmak istemiyor. Cimbom'a gelmesinin ardından gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na da çağrılan yıldız oyuncuyla Atletico Madrid, Milan, Juventus, Tottenham ve Aston Villa'nın ardından West Ham United ve Arsenal'in de ilgilendiği iddia edildi.

Temaslar başlayacak

İtalyan basınındaki haberlerde, bu ekiplerin Zaniolo için temasa geçeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "West Ham ve Arsenal, İtalyan forvet için uluslararası sahneye dönüşün ardından Zaniolo hakkında bilgi aldı. G.Saraylı orta saha, Roma'dan dağınık bir çıkış yaptığı ara transfer döneminde West Ham'ın hedefiydi. İspanya'ya karşı Uluslar Ligi yarı final mağlubiyetinde forma giydikten sonra, potansiyel olarak yeniden transfer edileceği anlaşıldı. Bu yaz güçlü bir isim olarak pazarlanacak. Atletico Madrid'in de temas kurduğu bildirildi."

Juventus takasta McKennie'yi teklif edecek

Öte yandan Juventus, Zaniolo karşılığında Galatasaray'a McKennie'yi sunacak. Üzerine de bir miktar para teklif etmesi bekleniyor. Tottenham'ın ise Nicolo Zaniolo ile birlikte Nelsson'u da istediği, bir paket halinde teklif yapacağı iddia edildi. Avrupa devleri, Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istiyor