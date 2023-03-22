Dünya devleri, Cimbom'un yıldızının peşinde!

Galatasaray'da sezon başı kadroda düşünülmeyen ancak Dubois'in sakatlanmasının ardından formayı kapan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'in talipleri her geçen gün artıyor.

The Sun duyurdu

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Premier Lig ve Serie A ekipleri Fransız sağ bek için yarışa girdi. Haberde; Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Roma ve Udinese'nin 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğine vurgu yapılırken, şu ifadeler kullanıldı: "Fransız sağ bek henüz 22 yaşında ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermeye devam ediyor."

Arsenal, Tomiyasu'nun yerine düşünüyor

"Onu kadrosuna katmak isteyen birçok takım var. Ancak en önemli talibi Arsenal. Topçular, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Boey, Arsenal'in bir sonraki transfer dönemindeki planları arasında. Takehiro Tomiyasu'nun sakatlık sorunu yaşaması nedeniyle Ben White'ta önemli bir alternatif olması düşünülüyor. Yaz aylarında bazı oyuncularla yollar ayrılacak çünkü Arteta rekabetçi bir takım istiyor.

Boey de kaliteyi yükseltmek adına iyi bir hamle olacak gibi duruyor. Arsenal yaz transfer döneminde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. G.Saray ise 10 milyon euroyu yeterli bulmuyor."